Спорт 18 сентября 2023, 01:52 Названо условие возвращения России в европейский футбол Чеферин: Россия вернется в еврофутбол лишь после окончания ситуации на Украине Pxhere

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Российские сборные и клубы не допустят до европейских соревнований до завершения украинского конфликта. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Его слова привел Sportklub.

«Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сказал Чеферин.

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Глава УЕФА также прокомментировал разрыв спонсорского контракта с «Газпромом». По его словам, это «должно было быть сделано как своего рода символический акт».

«После начала СВО трудно вокруг стадиона, где сотни миллионов людей смотрят игры, рекламировать эту компанию. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать», — сказал Чеферин.

Он добавил, что также остается фактом то, что больше всего кричат по этому поводу те, кто все еще покупает газ у той же компании.

В начале августа украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей России. Это сочли важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости».