Спорт 04 августа 2023, 09:48 Украина попросила отстранить россиян от должностей в УЕФА УАФ попросила УЕФА отстранить россиян от должностей в организации Flickr

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотреть возможность отстранения от работы в организации представителей России. Такой шаг посчитали важным для поддержания «гуманитарных ценностей и справедливости», сообщил ТАСС.

На период с 2023 по 2027 год места в административных органах УЕФА заняли 15 представителей России. Об этом стало известно 1 августа. УАФ решила с этим бороться.

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В своем письме в союз украинская ассоциация заявила, что для «обеспечения последовательности миротворческой позиции УЕФА» нужно рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в международной организации.

В июле УАФ была недовольна приглашением российского судьи Сергея Карасева на ежегодную встречу с арбитром. Письмо с просьбой прокомментировать это ассоциация также направляла в УЕФА.