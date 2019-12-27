Названа сборная лучших футболистов десятилетия в чемпионате России

Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Юрий Жирков вошли в сборную лучших футболистов чемпионата России. Список по итогам десятилетия составила Российская премьер-лига (РПЛ).

«Сборная десятилетия РПЛ определена по итогам голосования болельщиков», — сообщили в официальном Twitter лиги.

В лучшую футбольную сборную вошел вратарь Игорь Акинфеев из ЦСКА. Позиции защитников заняли Юрий Жирков («Анжи», «Динамо», «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»), а также Сергей Игнашевич (ЦСКА).

В роли полузащитников: Александр Головин (ЦСКА), Данни («Зенит»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Халк («Зенит»). Нападающими РПЛ определил Артема Дзюбу («Спартак», «Зенит») и Вагнера Лава (ЦСКА).

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба также занял первое место в рейтинге самых известных российских спортсменов. Среди разных видов спорта футбол назвали самым популярным, так как в список попали 14 его представителей.