    23 декабря 2019, 19:39

    Названы самые популярные российские спортсмены года

    Александра Каширина

    Компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» составила список самых популярных спортсменов России 2019 года. Его можно увидеть на сайте проекта. На первом месте оказался нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба.

    За Дзюбой следует еще один форвард сине-бело-голубых — Александр Кокорин. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев завершил тройку лидеров.

    В топ-10 также попали боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров, а также футболист Александр Головин.

    Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию, Алина Загитова, на данный момент приостановившая свою спортивную карьеру, заняла шестое место. Сразу за ней оказалась фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

    Исходя из рейтинга, самым популярным видом спорта оказался футбол — в списке 14 его представителей, а также хоккей — семь спортсменов попали в перечень.

    Дзюба в составе российской сборной квалифицировался на чемпионат Европы 2020 года. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров.