Названы самые популярные российские спортсмены года

За Дзюбой следует еще один форвард сине-бело-голубых — Александр Кокорин. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев завершил тройку лидеров.

В топ-10 также попали боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров, а также футболист Александр Головин.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию, Алина Загитова, на данный момент приостановившая свою спортивную карьеру, заняла шестое место. Сразу за ней оказалась фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Исходя из рейтинга, самым популярным видом спорта оказался футбол — в списке 14 его представителей, а также хоккей — семь спортсменов попали в перечень.

Дзюба в составе российской сборной квалифицировался на чемпионат Европы 2020 года. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров.