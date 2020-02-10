Названа проблема всего российского футбола

Тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал главную проблему всего российского футбола. По его словам — это маленькое количество качественных защитников с паспортом.

Он отметил в интервью для портала Sports.ru, что из-за этого у петербургского «Зенита» почти нет выбора из российских футболистов.

Тренер также указал и на лимит для легионеров, то есть иностранных спортсменов, которые играют в российских клубах. Из-за лимита во второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» будет играть не в лучшем составе. Тем не менее, Семак отметил, что в РПЛ будут играть те, кто лучше готов к игре в его команде.

Сегодня «Зенит» обыграл московский ЦСКА в рамках сборов в Испании.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба, нападающий «Зенита», резко ответил оскорбляющим его фанатам в эфире телеканала «Россия 24». Форвард посоветовал в следующий раз позабыть о клубных предпочтениях, когда играет сборная.