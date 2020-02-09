Дзюба резко ответил оскорбляющим его фанатам

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы», — заявил нападающий «Зенита» и капитан сборной России.

При этом он отметил, что никогда не высказывался против такого поведения фанатов во время игры между клубами. «Идет чемпионат — кричите что угодно. Это часть игры и я ее принимаю», — сказал он, добавив, что при этом для него «было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны».

Дзюба уверен, что с этим надо что-то делать. «Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз им объяснять?» — возмутился нападающий.

В прошлом году российские фанаты несколько раз оскорбляли Дзюбу и скандировали матерные лозунги во время игры России и Сан-Марино (5:0) и 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). При этом футболист просил их не наказывать.