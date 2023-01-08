Спорт 08 января 2023, 20:22 Назван топ-100 самых дорогих футболистов мира Футболисты Месси и Роналду не попали в топ-100 самых дорогих игроков мира РИА «Новости»

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Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира. В этот раз в топ-100 не оказалось Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

На первом месте списка — полузащитник «Боруссии Дортмунд» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его оценили в 208 миллионов евро. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, стоимость которого составляет примерно 200,5 миллиона евро.

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Третья строчка в рейтинге досталась французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, его оценили в 191,7 миллиона евро. На четвертом и пятом местах стоят форвард «Реала» Винисиус Жуниор (190,5 миллиона евро) и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (174,9 миллиона евро).

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Лионель Месси и Криштиану Роналду в течение многих лет возглавляли аналогичные списки. Согласно оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость лидера сборной Аргентины сейчас составляет 50 миллионов долларов. Португальского футболиста оценили в 20 миллионов долларов.

Ранее Лионель Месси заявил, что не планирует завершать выступления за сборную Аргентины. Команда выиграла чемпионат мира в Катаре.