18 декабря 2022, 23:42
Месси продолжит играть за сборную Аргентины
Капитан сборной Аргентины Месси заявил, что продолжит играть за национальную команду
Аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует завершать выступления за сборную своей страны. Заявление капитана команды Аргентины привел журналист телеканала Sky Sport Italia.
«Нет, я не собираюсь уходить из сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», — заявил Месси.
Реклама
Это выступление аргентинца идет вразрез со словами главного тренера сборной Лионеля Скалони, который ранее на пресс-конференции сообщил, что финальный матч на чемпионате мира в 2022 году станет последним для Месси в составе национальной сборной.
Реклама
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также не удалось выявить сильнейшую команду. Судьба кубка решилась в серии пенальти, где аргентинцы оказались точнее. По итогам турнира Месси признали лучшим игроком.
Финальный матч между Аргентиной и Францией назвали «искусством, возвышенной футбольной песней, которая не могла никого оставить равнодушным».
Футбол
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу - 2022
Реклама
Реклама