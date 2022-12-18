Спорт 18 декабря 2022, 23:42 Месси продолжит играть за сборную Аргентины Капитан сборной Аргентины Месси заявил, что продолжит играть за национальную команду РИА «Новости»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует завершать выступления за сборную своей страны. Заявление капитана команды Аргентины привел журналист телеканала Sky Sport Italia.

«Нет, я не собираюсь уходить из сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», — заявил Месси.

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Это выступление аргентинца идет вразрез со словами главного тренера сборной Лионеля Скалони, который ранее на пресс-конференции сообщил, что финальный матч на чемпионате мира в 2022 году станет последним для Месси в составе национальной сборной.

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Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также не удалось выявить сильнейшую команду. Судьба кубка решилась в серии пенальти, где аргентинцы оказались точнее. По итогам турнира Месси признали лучшим игроком.

Финальный матч между Аргентиной и Францией назвали «искусством, возвышенной футбольной песней, которая не могла никого оставить равнодушным».