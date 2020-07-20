Назван способ похудеть без вреда для здоровья

Сушка тела является одни из самых эффективных способов потери лишнего веса. Однако если поторопиться и слишком интенсивно начать избавляться от жидкости, это может привести к большим проблемам со здоровьем.

Тренер Михаил Малек рассказал в эфире радио Sputnik, как «просушиться» без вреда для организма. Он подчеркнул, что безопасной для здоровья является потеря в неделю до одного килограмма веса. Главная опасность методики — обезвоживание организма. Поэтому нужно пристально следить за состоянием водно-солевого баланса.

«Зачастую при сушке используют мочегонные препараты, это тоже для здоровья небезопасно. Практически все трагические случаи в бодибилдинге — результат употребления этих препаратов», — предостерег эксперт.

По его словам, методика за последние четверть века сильно изменилась, сейчас применяются более щадящие варианты сушки — на начальном этапе пьют больше воды и только в последний день ее отменяют.

«Примерно 25 лет назад мы две недели перед соревнованиями вообще практически ничего не пили, 200 граммов дистиллированной воды в сутки. Это нарушало водно-солевой баланс, у многих начинались судороги. При обезвоживании надо принимать препараты с минералами, чтобы это не сказывалось на сердечной мышце», — объяснил Михаил Малек.

Сушка не должна быть экстремальной, тогда она не навредит здоровью. В частности, нельзя опускать процент жира ниже 7%, это уже экстрим.

«Женщинам это грозит серьезными последствиями, начиная от проблем с кожей и волосами и заканчивая нарушением менструального цикла. А если все делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме», — заявил Михаил Малек.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург сообщил, что худеть лучше летом, когда в жарку люди теряют аппетит и «подсыхают».