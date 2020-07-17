Диетолог рассказал, когда лучше всего худеть

По словам специалиста, если вы «не успели похудеть к лету», то поводов для переживания нет. Сбросить лишний вес в теплый период времени будет даже проще.

«В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так», — приводит слова диетолога РИА ФАН.

Гинзбург отметил, что летом легче худеть, так как аппетит понижается у большинства людей. Причем значительно сильно.

«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна», — объяснил специалист.