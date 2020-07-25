Назван лучший тренер РПЛ в июле

Семак стал лучшим тренером месяца второй раз подряд. В июле в пятерку номинантов на почетное звание вошли Виктор Гончаренко из ЦСКА, Марко Николич из «Локомотива», Сергей Подпалый из «Арсенала» и Леонид Слуцкий из «Рубина».

«Зенит» под руководством Семака в пяти последних матчах РПЛ набрал 13 очков. Команда одержала четыре победы: над «Краснодаром» (4:2), «Сочи» (2:1), «Оренбургом» (4:1) и «Ростовом» (2:1). С грозненским «Ахматом» бело-голубые сыграли вничью (1:1). В этом сезоне команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом России.

25 июля в Екатеринбурге «Зенит» встретится с «Химками» из Подмосковья в финале Олимп-Кубка России.