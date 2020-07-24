Футбольное чудо или быстрый гол. Как «Химки» могут обыграть «Зенит» в финале Кубка России?

«Химки» и «Зенит» 25 июля поборются в Екатеринбурге за звание обладателя Кубка России. Несмотря на приостановку чемпионата, подмосковный клуб многого достиг в сезоне-2019\2020. Помимо выхода в финал КР и возможного попадания в Лигу Европы, команда возвращается в РПЛ.

25 июля «Химки» сразятся с «Зенитом» в финале Кубка России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже пожелал удачи футболистам подмосковной команды. По его словам, это достижение клуба стало неожиданным для многих спортивных экспертов.

«Хочу пожелать вам удачи завтра. Я считаю, что в жизни сбываются самые смелые, самые дерзкие мечты, если к этому приложить талант, если тренер, директор клуба рядом, поэтому, мне кажется, будет очень интересно. Вся страна наблюдает за этим событием», — сказал Андрей Воробьев.

Шанс на чудо

Накануне министр спорта МО Роман Терюшков также пожелал игрокам порвать «Зенит» и принести его сердце. Он выразил уверенность, что подмосковная команда сумеет забить три мяча, не пропустив при этом ни одного.

При встрече явных аутсайдера и фаворита возможны несколько вариантов, считает комментатор Станислав Рынкевич. Во-первых, сыграет роль, в каком психологическом состоянии команды подойдут к игре. «Зенит», ставший чемпионом России, и вернувшиеся в РПЛ «Химки».

«Второй момент, если „Химкам“ удастся забить быстрый гол, у них будет шанс. Потому что все мы понимаем, что индивидуальное мастерство игроков „Зенита“ позволяет им рассчитывать на многое. Но обычно с фаворитом такие вещи играют злую шутку. Чем дольше они не ведут в счете, тем больше нервничают и совершают ошибки», — добавил комментатор.

Класс петербуржцев однозначно выше, отметил футбольный эксперт Александр Мостовой. С другой стороны, попадание в финал — большое достижение для подмосковного клуба. Поэтому «Химки» выйдут на игру сверхмотивированными.

«Шансов у них по-футбольному немного. Но чудеса в футболе бывают и они (игроки — прим. ред.), скорее всего, на это будут рассчитывать. По другим каким-то критериям, думаю, все будут говорить, что „Зенит“ должен победить», — сказал Мостовой.

Объективность судейства

По возможностям, по подбору игроков бело-голубые далеко оторвались от остальных команд, напомнил комментатор Максим Квятковский. Однако собеседник «360» также уверен, что в финале может произойти все что угодно.

«„Химки“ посвежее, „Зенит“ много игр провел сейчас, и все может быть, у „Химок“ хорошие стандартные положения. Но думаю, что за счет класса, за счет уровня игроков „Зенит“ этот матч выиграет. Очень надеюсь на объективное судейство, столько скандалов, сколько было в этом сезоне, — это что-то с чем-то», — считает Квятковский.

Судить встречу будет воронежский арбитр Владимир Москалев — впервые рефери из этого города будет обслуживать матч такого уровня. В 2019 году его отстраняли от работы за грубые ошибки во время встречи «Сочи» со «Спартаком».

Успехи «Химок»

В начале сезона подмосковные игроки, скорее всего, даже не мечтали, что его концовка окажется настолько удачной, уверен Квятковский. Возвращение в РПЛ, попадание в финал Кубка России и, как следствие, возможность сыграть в Лиге Европы.

«Сезон для них потрясающий. А чтобы он из потрясающего стал просто нереальным, лучшим истории, для этого нужно еще выиграть первый трофей в истории клуба», — подчеркнул Квятковский.

Серьезные достижения «Химок» — следствие планомерной работы не только текущего, но и бывшего тренерского состава, считает Рынкевич. «Выход в премьер-лигу и при этом в финал Кубка России — такой результат может считаться очень классным для команды из высшего дивизиона», — заявил комментатор.