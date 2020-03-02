Навка отреагировала на решение Сотниковой оставить спортивную карьеру

Навка подчеркнула, что «спорт высоких достижений — это не про здоровье». По ее словам, травму можно получить на любом этапе или накопить их за весь период спортивной карьеры.

Спортсменка обратила внимание на то, что каждый случай индивидуален.

«У кого-то из спортсменов спортивная карьера более удачно складывается в плане здоровья. Или, как правило, это те, кто связан с прыжками — это одиночное катание, как Женя Плющенко, Алексей Ягудин. Не знаю, как у иностранцев, но у нас, мы видим, все прооперированы, теперь вот Аделина Сотникова. Я не думаю, что это стабильная ситуация у всех спортсменов, но опять-таки это не про здоровье. По большому счету, когда идешь в спорт высоких достижений, заведомо понимаешь, что попадаешь под эту статью. Я, слава богу, не могу пожаловаться на какие-то серьезные травмы», — заметила Навка.

Она также уточнила, что «любой человек на улице может подвернуть ногу, может кирпич упасть на голову».

«Сложно говорить, все индивидуально, и также зависит от генетики — кто-то крепкий, кто-то более подвержен. Но вид спорта определяет травмоопасность», — пояснила Навка.

Ранее стало известно, что Аделина Сотникова завершит спортивную карьеру.