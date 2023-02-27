Спорт 27 февраля 2023, 09:40 Наступает день Х. Медики оценят состояние Костомарова после выхода из медикаментозного сна Kp.ru: врачи оценят состояние Костомарова после его выхода из медикаментозного сна РИА «Новости»

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Фигуриста Романа Костомарова начали выводить из медикаментозного сна. Для спортсмена наступает час X: после того как он полностью проснется, медики смогут делать выводы о его состоянии, написал сайт kp.ru

Ценой в битве, которую сейчас ведет организм фигуриста, является его жизнь. Состояние Костомарова было крайне непростым. На протяжении всего времени нахождения в больнице врачи то наблюдали небольшие улучшения, то, наоборот, появлялись ухудшения.

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Спортсмен пережил два инсульта. По данным ряда СМИ, ему ампутировали несколько пальцев на руках, а также часть стопы. Официально его близкие данные об этом не подтверждали. Причиной некроза тканей могла стать процедура ЭКМО. К этому аппарату Костомарова подключали в начале госпитализации, она была жизненно необходима.

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В настоящее время медики воздерживаются от прогнозов. Близкий друг фигуриста двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский заявил ТАСС, что у Костомарова сейчас идет бой, которые можно считать самым важным в жизни.

«Кто может, помогает физически, кто-то влиянием, многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным», — подчеркнул он.

Ставиский также призвал СМИ не публиковать данные о состоянии Костомарова от непроверенных источников, якобы близких к окружению спортсмена, потому что это подвергает всех сильному стрессу.