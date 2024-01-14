Спорт 14 января 2024, 18:01 Нападающий «Сочи» Мелкадзе расторг контракт с клубом Футболист Георгий Мелкадзе покинул «Сочи» Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Нападающий Георгий Мелкадзе ушел из футбольного клуба «Сочи». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В составе «Сочи» футболист провел 52 матча, забил семь голов и стал серебряным призером Российской премьер-лиги. За это время рефери показали Мелкадзе 12 желтых и одну красную карточку.

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«Георгий Мелкадзе покидает „Сочи“», — отметили в пресс-службе.

Команду пополнил защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков. Футбольный клуб арендовал игрока до конца текущего сезона 2023–2024 годов.

Ранее «Сочи» возглавил бывший тренер сборной Испании Роберт Морено. Новый наставник команды признался, что считает работу с игроками «приключением», которое сильно взволновало его. Морено выразил надежду, что в будущем совершит подвиги вместе со спортсменами.

Комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Морено и выразил сомнения в успехе тренера. По его словам, у испанца возникнут проблемы с коммуникацией.