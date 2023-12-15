Спорт 15 декабря 2023, 21:37 «Сочи» возглавил бывший главный тренер сборной Испании Экс-главный тренер сборной Испании Морено возглавил футбольный клуб «Сочи» РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Сочи» возглавил бывший наставник сборной Испании Роберт Морено, сообщили в пресс-службе команды. В разные годы специалист возглавлял «Монако» и «Гранаду».

В «Сочи» добавили, что Морено подписал с командой долгосрочный контракт.

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«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги, и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — процитировала наставника сочинцев пресс-служба клуба.

Морено родился в Испании в 1977 году. В качестве ассистента тренера работал в «Барселоне», «Роме», «Сельте», главным тренером работал в «Монако» и «Гранаде». В этом же статусе руководил сборной Испании в 2019 году.

Ранее возможное назначение испанца в «Сочи» прокомментировал комментатор Василий Уткин. В своем Telegram-канале он написал, что Морено в России неминуемо ждет крах. По мнению специалиста, тренер очень умный, в буквальном смысле «книжник», но у него явные проблемы с коммуникацией.

«Сплотить команду, пересоздать ее — никогда он не решал такой задачи», — высказался Уткин.

В начале декабря тренерский мостик «Сочи» покинул Александр Точилин. Он проработал в должности главного тренера команды чуть более двух месяцев. Его предшественник — Дмитрий Хохлов — возглавлял сочинцев с апреля по сентябрь. В этом сезоне команда выступает в РПЛ неудачно — после 18 сыгранных туров «Сочи» находится на последнем месте таблицы.