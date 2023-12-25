Спорт 25 декабря 2023, 17:07 Нападающий «Динамо» повздорил с фанатом и назвал его «нищетой» Футболист Смолов назвал «нищетой» подписчика из-за вопроса про Кубок России Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов вступил в перепалку с одним из болельщиков. После оскорбительного вопроса в Instagram* спортсмен назвал фаната «нищетой».

Болельщик спросил у Смолова, когда тот завоюет обещанный Кубок России. В ответ на это футболист оскорбил фаната.

Реклама

«У меня их два, нищета, а где твои?» — написал игрок в социальной сети.

После этого болельщик перешел на нецензурную лексику при общении со спортсменом.

Ранее футболист Егор Титов признался, что московский «Спартак» вряд ли попадет в тройку лучших по результатам сезона Российской премьер-лиги. Он отметил, что игроки «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и «Рубина» отлично играют и составляют серьезную конкуренцию другим футбольным клубам. По словам Титова, «Спартак» может в лучшем случае рассчитывать на место в пятерке лидеров.

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.