Спорт 11 декабря 2023, 13:46 Футболист Титов заявил, что «Спартак» вряд ли войдет в тройку лучших по итогам сезона РПЛ

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Футболист Егор Титов заявил, что у московского «Спартака» крайне мало шансов попасть в тройку лучших по результатам сезона РПЛ. Об этом сообщили РИА «Новости».

По словам бывшего игрока команды, «Спартак» может рассчитывать лишь на место в пятерке. Потому что сейчас можно выделить восемь основных команд, добавил RT.

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«Мы видим, что „Локомотив“ набрал форму, „Динамо“ тоже здорово играет, ЦСКА тоже, плюс „Рубин“ выглядит великолепно. Есть восьмерка, скажем так, „Спартак“ сейчас в ней», — сказал Титов.

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