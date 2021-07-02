«Здесь написано: главный тренер сборной». Черчесов ответил на вопрос об отставке

Станислав Черчесов добровольно не собирается подавать отставку с должности главного тренера сборной России по футболу. Он сейчас сосредоточен на предстоящей игре россиян с хорватами.

«Здесь пока написано: Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной. У меня мысли как первого числа обыграть Хорватию», — сказал Черчесов на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что детального разговора с руководством Российского футбольного союза (РФС) по поводу продолжения работы на посту главного тренера сборной РФ не было. Об этом написал ТАСС.

Российская сборная на чемпионате Европы по футболу не смогла выйти из группы и попасть в плей-офф. Она сыграла три матча и только в одном — со сборной Финляндии — одержала победу.

После проигрыша россиян некоторые болельщики стали выступать за отставку Станислава Черчесова. При этом сам главный тренер не снимает с себя ответственности за провал команды. Он признал, что добиться максимальных результатов не удалось.