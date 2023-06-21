Спорт 21 июня 2023, 19:41 Моуринью дисквалифицировали за оскорбление судьи финала Лиги Европы УЕФА дисквалифицировал тренера «Ромы» Моуринью за оскорбление арбитра финала Лиги Европы РИА «Новости»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала главного тренера футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью на четыре матча за оскорбление судьи финала Лиги Европы. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Скандал произошел на мачте итальянской «Ромы» с «Севильей» 31 марта. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу испанцев по серии пенальти. В итоге «Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз. Испанцы не проиграл ни одного финала еврокубка, в котором клуб принимал участие.

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Моуринью остался недоволен работой главного арбитра Энтони Тейлора, который показал итальянцам семь желтых карточек. На парковке стадиона тренер «Ромы» оскорбил судью.

Дисквалификация Моуринью распространяется на турниры под эгидой УЕФА. Как сообщил ТАСС, «Рома» получила штраф на 50 тысяч евро и запрет на продажу билетов на следующий гостевой матч еврокубка за бросание на поле посторонних предметов, пиротехнику, а также беспорядки и повреждения стадиона.