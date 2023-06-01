Спорт 01 июня 2023, 01:44 ФК «Севилья» стал победителем Лиги Европы в седьмой раз Пресс-служба УЕФА

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Испанский ФК «Севилья» обыграл «Рому» из Италии и стал победителем Лиги Европы в седьмой раз. Финал проходил в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Испанцы обыграли итальянский клуб в серии пенальти. Основное время и два дополнительных тайма закончились ничьей. Гол забил со стороны «Ромы» Пауло Дибала, потом итальянский защитник Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась в пользу испанского клуба со счетом 4:1.

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ФК «Севилья» победил в Лиге Европы в седьмой раз в истории, ранее команда выигрывала в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. Испанский клуб не проиграл ни одного финала, в котором принимал участие.

Решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в международных турнирах не имело дискриминационного характера. На это указали в расширенной мотивировочной части вердикта Спортивного арбитражного суда по апелляции футбольных клубов России.