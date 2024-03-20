Спорт 20 марта 2024, 19:43 Мостовой покинул расположение сборной России из-за травмы Мостовой пропустит матчи сборной России против Сербии и Парагвая из-за травмы Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Полузащитнику петербургского «Зенита» Андрею Мостовому пришлось покинуть тренировочный лагерь сборной России из-за травмы. Об этом РИА «Новости» сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

«У него не все в порядке, повредил голеностопный сустав. Мостовой уехал в расположение клуба. Без замены, 23 полевых игрока в расположении», — процитировало агентство Карпина.

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Сборные России и Сербии встретятся на поле в Москве 21 марта. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в 20:00 по московскому времени.

Российская команда впервые с осени 2021 года сыграет против команды из Европы.

На стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится матч между футбольными командами России и Парагвая. Откроет мероприятие певица Полина Гагарина композицией «Миллион голосов».