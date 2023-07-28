Спорт 28 июля 2023, 19:10 L’Equipe: защитник «Динамо» Сазонов может продолжить карьеру в «Лионе»

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может перейти в «Лион». Об этом сообщило издание L’Equipe со ссылкой на свой источник.

Руководство клуба согласовало контракт с футболистом сроком на пять лет. Его трансфер составит около четырех миллионов евро, написала «Свободная пресса».

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После трансфера «Леон» может отправить спортсмена в аренду в другой европейский клуб.