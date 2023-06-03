Спорт 03 июня 2023, 21:57 Московский «Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ Московский «Спартак» уступил «Крыльям Советов» и завоевал бронзовые медали РПЛ РИА «Новости»

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Московский «Спартак» завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), проиграв самарским «Крыльям Советов» в последнем, 30-м туре чемпионата России по футболу. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

Матч в Самаре закончился со счетом 1:0. На 55-й минуте мяч забил Бенджамин Гарре. В конце первого тайма удалили оставшегося на скамейке запасных защитника «Спартака» Георгия Джикия из-за общения с арбитром. На 64-й минуте матча Квинси Промес не забил пенальти. В итоге с 20 мячами Промес оказался на втором месте в списке бомбардиров РПЛ.

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По итогам всего турнира московский «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в таблице. В прошлый раз «красно-белые» были десятыми, а «Крылья Советов» набрали 32 очка и закончили чемпионат на 12 месте. Тогда самарская команда избежала попадания в стыковые матчи, сохранив право на выступление в лиге.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 4:1. В итоге команда набрала 55 очков и заняла второе место в таблице российского чемпионата.