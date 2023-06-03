Спорт 03 июня 2023, 18:31 ЦСКА забил «Ростову» четыре мяча за 33 минуты в матче РПЛ ЦСКА забил четыре гола «Ростову» в первом тайме матча РПЛ РИА «Новости»

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Московский ЦСКА обыгрывает «Ростов» со счетом 4:0 после первого тайма матча 30-го тура Российской премьер-лиги. Статистику опубликовал сайт армейцев.

На девятой минуте встречи, которая проходит на стадионе «ВЭБ Арена», в составе московского клуба отличился полузащитник Хесус Медина. Форвард Федор Чалов удвоил счет на 17-й минуте, удачно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 25-й минуте после розыгрыша углового забил защитник красно-синих Виллиан Роша. На 33-й минуте Чалов оформил дубль.

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ЦСКА, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» на один балл. Четвертым с 53 очками идет «Ростов». «Зенит» с явным преимуществом досрочно стал чемпионом России.

Ранее Российский футбольный союз составил рейтинг самых убыточных клубов в РПЛ. Первую строчку с убытком более 2,35 миллиарда рублей занял «Спартак». В списке оказались «Краснодар», московские ФК «Торпедо» и ЦСКА, а также «Ростов».