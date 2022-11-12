Спорт 12 ноября 2022, 23:00 Московский «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 2:1 Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Pixabay

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Московский «Спартак» в гостях обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Встреча состоялась 12 ноября на поле «РЖД-Арены».

В команде победителей голами отличились Квинси Промес (21-я минута, с пенальти)и Данил Пруцев (28). У «Локомотива» забил Вилсон Изидор (87). По итогам игры «Спартак» занял вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 36 очков. У «Локомотива», который набрал 13 баллов, сейчас 14-е место.

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Также столичный «Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 5:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Для красно-белых это одна из самых крупных побед с 2020 года.

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Игроки «Спартака» играют без поражения во всех турнирах на протяжении 11 матчей, за плечами красно-белых девять побед и две игры вничью.