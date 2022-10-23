Московский «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0 | 360°

Спорт 23 октября 2022, 20:25 Московский «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0 Московский ХК «Спартак» обыграл «Химки» в РПЛ со счетом 5:0 Pixabay

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Московский «Спартак» в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги обыграл «Химки» со счетом 5:0. Об этом написало РИА «Новости». Для красно-белых это крупнейшая победа за последние полтора года.

Голами отличились Шамар Николсон, он оформил дубль на 18-й и 63-й минутах, Михаил Игнатов забил на второй минуте матча. Павел Малешин и Павел Маслов поразили ворота противника на 83-й и 89-й минутах.

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На скамейке запасных вместо дисквалифицированного главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля присутствовал исполняющий его обязанности Владимир Слишкович.

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Игроки «Спартака» вышли на поле в черных футболках с траурными повязками в память о погибших в давке на «Лужниках» в 1982 году. Перед началом матча была объявлена минута молчания.

ФК «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Химки» расположился на предпоследнем, 15-м, месте. В 15-м туре чемпионата РПЛ «Спартак» встретится с московским клубом «Торпедо», а «Химки» сыграет с «Динамо».