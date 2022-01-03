Молодые хоккеисты в Новокузнецке устроили массовую драку на льду

Молодые хоккеисты подрались на льду во время матча в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Кемерово № 1».

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта. На кадрах видно, как спортсмены нападают друг на друга. Чтобы урегулировать стычку, на лед вышли родители игроков. В столкновении приняли участие практически все полевые хоккеисты, оно продолжалось около минуты.

«Страсти на льду решались не только забитыми шайбами, но и кулаками», — гласит сообщение источника.

Отметим, что в соответствии с правилами Международной федерации хоккея драки между хоккеистами не запрещены, рефери не вмешается в конфликт, кроме случаев явного превосходства одного участника над другим. За драку полагается удаление.

Ранее в Саратове также подрались хоккеисты «Айсберга» из Горячего Ключа и «Олимпа» из Самары. Чтобы успокоить спортсменов, также пришлось вмешаться родителям и арбитрам.