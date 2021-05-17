Детский хоккейный турнир завершился массовой дракой. Видео

В Саратове прошел финал детского хоккейного турнира, который завершился массовой дракой юных спортсменов. 12-летние игроки набросились друг на друга за несколько минут до окончания третьего периода.

В Сети появилось видео с матча «Айсберга» из Горячего Ключа и «Олимпа» из Самары. На кадрах видно, что драка завязалась сперва между несколькими парами соперников, но вскоре на лед подоспели команды в полном составе. Чтобы разнять хоккеистов, трибуны покинули тренеры и родители — на судью игроки уже не обращали никакого внимания.

Поведение игроков шокировало комментатора встречи. На кадрах слышно, как он удивляется происходящему и говорит, что такой хоккей никому не нужен.

При этом мелкие стычки происходили между спортсменами в течение всей игры. Из-за массовой драки матч пришлось остановить. В результате победу присудили команде «Айсберг», которая сумела вырваться вперед во время игрового времени. Она одержала победу со счетом 6 — 3.