Спорт 22 марта 2024, 19:19 Молодежная сборная России по футболу обыграла сверстников из Уругвая Молодежная сборная России обыграла команду Уругвая со счетом 1:0 Pxhere

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Молодежная сборная России по футболу (спортсмены в возрасте до 21 года) обыграла команду Уругвая — действующих чемпионов мира. Старший тренер российской команды Иван Шабаров заявил, что доволен результатом матча, сообщил «Чемпионат».

«Это была однозначно полезная игра для нашей команды», — отметил он.

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Шабаров добавил, что «уругвайцы хорошо играют головой». При этом российские футболисты на фоне акклиматизации начали уставать, несколько игроков к концу игры просто «подсели».

Товарищеский матч прошел в Монтевидео. Гол в составе молодежной сборной России забил Дмитрий Кучугура.

Следующая игра состоится 23 марта. Соперник — молодежная команда «Насьональ». Затем молодежка сыграет против «Монтевидео Сити Торке» 25 марта.

Ранее сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0 в товарищеском матче. В матче отличились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.