Молодежка «Ахмата» проведет пять матчей без зрителей после нападения на арбитра

Встреча команд в рамках седьмого тура молодежного первенства прошла в Грозном в минувшую пятницу, 23 октября, и завершилась со счетом 0:0. После игры на арбитра Богдана Головко напал и избил представитель клуба «Ахмат».

Российская премьер-лига пообещала, что вместе с РФС проведет расследование. Клуб из Грозного извинился перед судьей и пояснил, что на него напал болельщик. Там отметили, что виновные сотрудники, которые допустили выход на поле посторонних, понесут наказание.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил от работы специалиста службы безопасности «Ахмата» Сайда-Хусейна Алханова. Ближайшие три года ему запрещено заниматься футбольной деятельностью. Кроме того, грозненский клуб заплатит штраф 200 тысяч рублей.

Представители комитета рекомендовали Российской премьер-лиге обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти и привлечь к ответственности напавшего на арбитра.