На главного судью игры между чеченским «Ахматом» и московским «Спартаком» напали после окончания встречи. Это произошло во время матча Молодежного первенства.

Об этом сообщили на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По окончании матча Молодежного первенства „Ахмат“ — „Спартак“ (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов», — сказано в сообщении.

В РПЛ заявили, что решительно осуждают подобное поведение. Вместе с совместно с Российским футбольным союзом премьер-лига проведет тщательное разбирательство, и виновные понесут наказание.

«Спорт-Экспресс» отметил, что после финального свистка на поле вышли «посторонние лица», которые «физически воздействовали на главного судью». Они ударили его в область паха, а затем, уже уходя с поля, ударили по ногам сзади и толкали в спину.

После этого те же самые лица зашли в судейскую комнату, где «выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы».

Пресс-служба «Ахмата» заявила, что на поле после матча выбежал болельщик. Футбольный клуб отметил, что осуждает любые неправомерные поступки — при этом неважно, кто именно их совершил, болельщик или официальное лицо.

«Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание», — сказано в сообщении.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что таком поведению нет места не только в футболе, но и в жизни.

«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», — сказал он.