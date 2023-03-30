Спорт 30 марта 2023, 18:16 МОК возмутили двойные стандарты выступивших против россиян на турнирах стран Президент МОК Бах: выступающие против допуска россиян страны игнорируют мнение ООН РИА «Новости»

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Страны, которые высказались против выступления россиян и белорусов на международных соревнованиях, грубо игнорируют мнение спецпредставителей ООН в вопросе прав спортсменов. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, его слова привел ТАСС.

«Мы видели ряд негативной реакции от определенных государств. <…> Прискорбно видеть, что некоторые из них не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта», — сказал он.

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Бах также указал на тот факт, что эти страны не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми МОК столкнулся во время совместных консультаций.

«Мы не видели ни одного комментария относительно их взглядов на участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, которые продолжаются в мире», — добавил президент МОК.

По его мнению, страны Европы продолжают грубо пренебрегать очень четким мнением спецпредставителей ООН совета по правам человека.

Ранее Бах заявил о том, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято за год до ее начала.