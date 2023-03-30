Спорт 30 марта 2023, 16:45 Решение об участии россиян в Олимпиаде примут за год до ее начала Президент МОК Бах: решение об участии россиян в Олимпиаде примут за год до ее начала РИА «Новости»

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Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 примут не раньше, чем за год до ее начала. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передал ТАСС.

«Решение об участии спортсменов с паспортом России и Белоруссии будет определенно принято после того, как до Игр останется год», — сказал Бах.

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Ранее глава комитета объявил, что международные спортивные федерации вправе допустить российских и белорусских атлетов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Ограничение остается в силе только для атлетов, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.

Ранее Польша заявила о намерении шантажировать МОК бойкотом Олимпиады в случае участия в ней россиян.

В 2024 году Олимпийские игры пройдут Париже с 26 июля по 11 августа.