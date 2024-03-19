19 марта 2024, 20:51
МОК сообщил, сколько россиян и белорусов допустили к Олимпиаде-2024
МОК: 12 россиян и семь белорусов квалифицировались на Олимпиаду-2024
На Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов. Об этом журналистам сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, его процитировали «Известия».
«Двенадцать спортсменов с российскими паспортами и семь белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду», — заявил Маклауд.
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Представитель МОК сообщил, что выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены не примут участия в открытии Олимпийских игр в 2024 году и не пройдут в параде олимпийских команд, так как они являются индивидуальными спортсменами.
Решение об участии россиян в закрытии игр примут позже, отметил Маклауд.
Российские спортивные юристы считают, что МОК выдвинул незаконные и дискриминационные требования по участию российских спортсменов в Играх 2024 года.
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Олимпиада в Париже — 2024
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