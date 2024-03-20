Спорт 20 марта 2024, 01:12 МОК показал флаг, подкоторым будут выступать «нейтральные олимпийцы» МОК утвердил «нейтральный» флаг для спортсменов из России и Белоруссии

Читать 360tv в

Международный олимпийский комитет утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Информацию об этом разместили на сайте организации.

Флаг выполнен в бирюзовом цвете. В центре в белом круге — аббревиатура AIN, которая расшифровывается как «Индивидуальный нейтральный атлет».

Реклама

Именно под таким полотнищем будут выступать российские и белорусские олимпийцы, допущенные до участия Игр в Париже в 2024 году.

Что касается «гимна», то в МОК утвердили музыкальную композицию без слов, которая, по мнению представителей организации, позволит нейтральным спортсменам выступать с достоинством.

Медали «нейтральных» россиян и белорусов учитываться в общей таблице зачета Олимпиады не будут.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов.