Спорт 09 марта 2024, 13:52 «Мой последний шанс». Хоккеист Кузнецов — о переходе в «Каролину Харрикейнз» Российский хоккеист Кузнецов назвал переход в «Каролину» своим последним шансом РИА «Новости»

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Российский нападающий Евгений Кузнецов считает переход в клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» своим последним шансом в карьере. Слова хоккеиста привели на сайте команды.

Кузнецов отметил, что «никогда не бежал от своих ошибок» и не жалел о них, а старался на них учиться.

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«Как я сказал, это моя последняя возможность, мой последний шанс. Все в моих силах, ничто со стороны не придет. Ребята, конечно, будут помогать, но мне надо показывать, каков я на льду», — рассудил он.

Евгений Кузнецов раньше играл за «Вашингтон Кэпиталс» и оказался в «Каролине» в результате обмена. В феврале, когда хоккеист еще играл за «Вашингтон», его отстранили от матчей на неопределенный срок. Он обратился к программе помощи игрокам лиги, созданной для поддержки спортсменов, столкнувшихся с проблемами с наркотиками, алкоголем, азартными играми и психологическими сложностями.

В 2019 году Кузнецова дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ.