Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали в НХЛ на три матча за кокаин

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова в НХЛ отстранили на три матча за употребление кокаина. Спортсмен результаты теста оспаривать не стал.

В понедельник Кузнецов провел встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, где стороны обсудили ситуацию россиянина, передает ТАСС.

23 августа Международная федерация хоккея объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года за то, что в его допинг-пробе, взятой в мае, был обнаружен кокаин. В НХЛ кокаин не считает веществом, которое повышает работоспособность, поэтому он не сможет играть за «Вашингтон» только три матча. Дисквалификация на четыре года касается его выступлений в сборной.

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Известно, что Кузнецов добровольно обратился за помощью по реабилитационной программе и согласился на регулярное прохождение тестирования.

Кузнецов выступал за сборную России на последнем чемпионате мира в Словакии, где хоккеисты заняли третье место. После того, как стало известно о допинге в виде кокаина, его лишили бронзовой медали. Россиянин играет в НХЛ за «Вашингтон» с 2014 года. В прошлом году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.