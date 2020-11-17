Правозащитники рассказали об условиях в камере бойца MMA Яндиева

Боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев находится в московском изоляторе временного содержания и не жалуется на условия. Он читает роман «Инферно» Дэна Брауна, сообщили «360» в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Яндиева поместили в двухместную камеру, пока он там находится один. По словам спортсмена, он не так представлял себе изолятор: кормят там хорошо, а сотрудники относятся уважительно.

Телевизора и холодильника в камере нет — правилами внутреннего распорядка они не предусмотрены. Помимо книг из развлечений есть радио.

Перед задержанием Яндиев дал интервью, в котором рассказал о конфликте с бойцами MMA Сергеем Харитоновым и Русланом Абдо в столичных «Лужниках». Яндиев конфликтует с Харитоновым из-за обвинений в невыплате долга. Абдо — друг Харитонова.

По словам Яндиева, после словесной перепалки с Абдо он «не сдержался, дал пару пощечин и пенделя» этому спортсмену. Позднее, там же в «Лужниках», он встретился с Харитоновым, отвел его в сторону и несколько раз просил принести извинения «за всю ту грязь», которую он распространяет о Яндиеве. После того, как Харитонов послал коллегу матом, Яндиев его ударил. Также Яндиев отверг использование кастета в драке.

Как ранее рассказывал дзюдоист и политик Дмитрий Носов, Яндиев и Харитонов раньше дружили и помогали друг другу. Впоследствии Харитонов расценил свою помощь как данную в долг.

«Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились», — сообщил Носов «Спорт-экспрессу».