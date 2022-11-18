Спорт 18 ноября 2022, 17:07 Минспорта предложило организовать чемпионат среди новых регионов России ИО министра спорта ДНР Александр Громаков: донецкий «Шахтер» пока не готов играть в РПЛ РИА «Новости»

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Министерство спорта России предложило организовать объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков, передало РИА «Новости».

«Министерство спорта России предложило вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых [регионов] — Крым, Севастополь, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Мы провели такие первые соревнования среди юношей. Команда ДНР выиграла их», — сказал он.

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При этом Громаков отметил, что созданная два года назад футбольная команда «Шахтер» из ДНР пока не готова к игре в Российской премьер-лиге, так как не обладает необходимым финансированием и стадионом для игры. Ведь «Донбасс-Арена» подвергался обстрелам и требует капитального ремонта.

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Накануне сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Счет остался неоткрытым — 0:0.