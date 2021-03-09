Минспорт опроверг отставку Матыцина

В Министерстве спорта РФ опровергли сообщения о том, что глава ведомства Олег Матыцин решил подать в отставку. Об этом его советник Лариса Михеева сообщила сайту «Чемпионат.com».

Telegram-канал Baza во вторник сообщил, что Матыцин подал прошение об отставке по собственному желанию, а вместе с ним якобы решили уйти и его заместители. Сообщалось, что это решение было связано с задержаниями спортивных чиновников. Речь идет о директоре Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александре Кравцове, замглавы департамента управления делами Минспорта Антонине Кузнецовой и экс-главе АНО «Арена-2018» Олеге Галае, которых заподозрили в крупной растрате средств.

Матыцина назначили министром спорта РФ в январе 2020 года. В этой должности он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года. Матыцин также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU).

В России ранее предложили ввести пособия на оплату занятий детей в спортивных секциях. С таким предложением к Матыцину обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.