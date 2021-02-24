Пособия на оплату занятий детей в спортивных секциях предложили ввести в России

В России предложили ввести пособие для оплаты занятий детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил обращение министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Сухарев указал, что возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом, которую прорабатывает Минфин, не повысит доступность спортивных секций для малообеспеченных семей. Месяц занятий в секции стоит от трех до пяти тысяч рублей, а если в семье два ребенка, эта сумма гораздо больше, чем размер налога, уплачиваемый родителями.

Депутат предложил ввести пособия для оплаты занятий детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях, но не более пяти тысяч рублей в месяц. Парламентарий также предложил создать механизм, чтобы выделяемые средства поступали напрямую в физкультурно-оздоровительные организации, сообщил RT со ссылкой на копию обращения к главе Минспорта.

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