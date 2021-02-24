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    24 февраля 2021, 08:45

    Пособия на оплату занятий детей в спортивных секциях предложили ввести в России

    Александр Блинов

    В России предложили ввести пособие для оплаты занятий детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил обращение министру спорта РФ Олегу Матыцину.

    Пособия на оплату занятий детей в спортивных секциях предложили ввести в России

    Сухарев указал, что возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом, которую прорабатывает Минфин, не повысит доступность спортивных секций для малообеспеченных семей. Месяц занятий в секции стоит от трех до пяти тысяч рублей, а если в семье два ребенка, эта сумма гораздо больше, чем размер налога, уплачиваемый родителями.

    Депутат предложил ввести пособия для оплаты занятий детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях, но не более пяти тысяч рублей в месяц. Парламентарий также предложил создать механизм, чтобы выделяемые средства поступали напрямую в физкультурно-оздоровительные организации, сообщил RT со ссылкой на копию обращения к главе Минспорта.

    В Пенсионном фонде России ранее рассказали, кому положены выплаты на ребенка в 2021 году.