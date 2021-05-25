Песков раскритиковал власти Риги за смену флага Белоруссии

Решение властей Риги заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое знамя во время чемпионата мира по хоккею — это вопиющее событие. Как сообщил ТАСС, так оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что полотно, которое повесили вместо флага Белоруссии, не является официальной государственной символикой республики.

«Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», — заявил Песков.

Он отметил, что замены российского триколора на флаг Олимпийского комитета России могли потребовать спортивные чиновники. При этом Песков подчеркнул, что в этом случае надо смотреть на место, где все происходило. Если площадь в Риге не является местом проведения чемпионата, то согласиться с решением о замене флага Москва не может.

Но если эта локация действительно относится к проходящим соревнованиям, то спортивные чиновники могли потребовать заменить флаг.

На центральной площади Риги, где расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии и на бело-красно-белое знамя. Это сделали глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и председатель городской думы Мартиньш Сакис.

Они пояснили, что сделали это в знак поддержки белорусской оппозиции. В ответ официальный Минск потребовал от посла Латвии в течении суток покинуть территорию страны. Остальным сотрудникам дипмиссии дали на сборы двое суток.

Российский флаг заменили знаменем Олимпийского комитета России по требованию чиновников Всемирного антидопингового агентства. Согласно действующим санкциям, российским спортсменам запрещено до конца декабря 2022 года участвовать в международных соревнованиях под государственной символикой.