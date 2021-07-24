Министр спорта Подмосковья назвал цель «Химок» в новом сезоне

Подмосковный футбольный клуб «Химки» в этом сезоне Российской премьер-лиги должен занять место не ниже восьмого в турнирной таблице. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Цель ставим — занять место не ниже восьмого», — сказал министр.

Он отметил, что команда подобралась хорошая. Сейчас идет работа по поиску новых нападающих.

«Приоритет — игроки с российским паспортом, но все будет зависеть от условий. Наш принцип — свободные агенты, мы не тратим деньги на трансферы. Бюджет „Химок“ самый низкий в РПЛ, и мы, наверное, являемся лидерами по эффективности», — подчеркнул Роман Терюшков.

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги «Химки» проиграли петербургскому «Зениту» на своем поле со счетом 1:3. Во втором туре подмосковная команда сыграет на выезде с «Ростовом» 1 августа. По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Химки» заняли восьмое место.