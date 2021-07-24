«Зенит» на выезде обыграл «Химки»

Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Арене Химки» закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Первыми забили хозяева. На 28-й минуте отличился Илья Кухарчук. Через пять минут Сердар Азмун сравнял счет. Увеличил преимущество вышедший на замену Александр Ерохин. Второй гол залетел в ворота «Химок» на 72-й минуте. Третий мяч с пенальти в ворота химчан отправил Алексей Сутормин.

Во втором туре сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом», а «Химки» — с «Краснодаром». Матчи пройдут 1 августа.

Накануне в матче открытия РПЛ «Ростов» проиграл «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.