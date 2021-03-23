Министр спорта Олег Матыцин приостановил свою деятельность в FISU

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

В результате из-за решения CAS лица, находящиеся на государственной службе, в течение двух лет не могут входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Матыцин возглавлял FISU c 2015 года. Министром спорта России он стал в январе 2020 года.

Теперь исполнять обязанности руководителя федерации будет первый вице-президент Международной федерации университетского спорта Леонц Эдер.

Несколько дней назад Олег Матыцин заявил, что не исключает, что ему придется временно уйти с поста президента FISU. По словам министра, WADA направило в FISU письмо с требованием, в котором заявило о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда.

Утвержденные санкции Спортивного арбитражного суда WADA против российского спорта будут действовать два года.