Министр спорта России Матыцин не исключил ухода с поста главы FISU

Пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) займет вице-президент организации. Занимающий сейчас должность президента министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что ему придется временно уйти. Об этом он заявил в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Он пояснил, что до 16 января 2022 года в отношении российских чиновников действует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирной антидопинговой организации (WADA).

Тогда суд запретил всем российским чиновникам, начиная от президента и премьер-министра, заканчивая представителями агентств, занимать руководящие должности в спортивных федерациях на два года.

По словам Матыцина, WADA направила в FISU письмо с требованием, в котором заявило о необходимости выполнения решения спортивного арбитражного суда.

«Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — заявил министр.

Пост президента FISU Олег Матыцин занимал с 2015 года. Министром спорта России он стал в январе 2020 года.

Спортивный арбитражный суд утвердил санкции WADA против российского спорта сроком на два года. Согласно решению, атлеты из России все это время будут выступать в нейтральном статусе. В случае победы не будет подниматься триколор и звучать гимн. Изначально WADA требовало ввести санкции на четыре года. Также оно хотело, чтобы российские спортсмены проходили отбор на соревнования через систему международного олимпийского комитета. Российская сторона с таким решением не согласилась и обжаловала это решение в спортивном арбитраже