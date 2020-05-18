Миненков вмешался в конфликт Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о скандале между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. В этот раз причиной конфликта стала история с хореографом Еленой Черкасской.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее...» — заявил Миненков RT.

Он отметил, женщин можно встретить вместе только в его доме. Он и его супруга, фигуристка Ирина Моисеева, приглашают обеих в гости, и они приходят. По мнению Миненкова, масштаб конфликта все же преувеличен. Сейчас у Тарасовой и Родниной нет веских причин для разногласий.

Такого же мнения придерживается и олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. Она считает, что СМИ раздули эту историю.

А все началось с того, что в одном из интервью Тарасова рассказала о случае с Еленой Черкасской. По словам тренера, Роднина отправила хореографа на соревнования в Австралию, зная о ее плохом самочувствии. Тарасова уточнила, что у Черкасской была четвертая стадия рака и она не «могла даже воду пить».

В свою очередь ее бывшая ученица назвала эти слова «грязными» и аморальными. После этого тренер заявила, что Роднина думает, будто «она сама себя тренировала» и теперь «живет этим».

В свое время прославленная фигуристка под руководством Тарасовой выиграла две Олимпиады и еще множество других соревнований. Однако на протяжении жизни Роднина и ее бывший тренер не раз критически высказывались в адрес друг друга.

Ранее Тарасова прокомментировала историю с сыном фигуриста Евгения Плющенко.