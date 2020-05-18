Тарасова поддержала Плющенко в решении подать в суд за статью о его сыне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что если Евгений Плющенко и Яна Рудковская подадут в суд на портал StarHit за публикацию об их сыне, то это будет правильное решение с их стороны.

«Как вообще язык поворачивается про детей говорить такие вещи? Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают», — сказала Тарасова в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».

При этом Тарасова отметила поступок олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который публично выступил в защиту сына Плющенко.

«Ягудин — прекрасный человек, замечательный отец своим дочерям. Я Лешу хорошо знаю, и он терпеть таких вещей не может», — отметила Тарасова.

Ранее журнал Star Hit сообщил, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Саша якобы болен синдромом Аспергера. Плющенко опроверг все домыслы издания и заявил, что его сын не имеет никаких психических расстройств. Он заявил, что будет требовать для портала «справедливое возмездие и наказание» сразу в двух судах — России и Страсбурга.

Позже редакция портала StarHit извинились перед семьей Плющенко и Рудковской за публикацию. Статья была снята с публикации.