Тарасова поддержала Плющенко в решении подать в суд за статью о его сыне
«Как вообще язык поворачивается про детей говорить такие вещи? Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают», — сказала Тарасова в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».
При этом Тарасова отметила поступок олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который публично выступил в защиту сына Плющенко.
«Ягудин — прекрасный человек, замечательный отец своим дочерям. Я Лешу хорошо знаю, и он терпеть таких вещей не может», — отметила Тарасова.
Ранее журнал Star Hit сообщил, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Саша якобы болен синдромом Аспергера. Плющенко опроверг все домыслы издания и заявил, что его сын не имеет никаких психических расстройств. Он заявил, что будет требовать для портала «справедливое возмездие и наказание» сразу в двух судах — России и Страсбурга.
Позже редакция портала StarHit извинились перед семьей Плющенко и Рудковской за публикацию. Статья была снята с публикации.