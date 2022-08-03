Международный союз конькобежцев сократил квоту России на участие в ЧМ по фигурному катанию

Сборной России по фигурному катанию в три раза сократили квоту на участие в чемпионате мира. О том, что национальная команда РФ не может подавать больше одной заявки в каждом виде программы на ЧМ-2023 года, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Новые правила будут распространяться и на чемпионат мира для юниоров. В организации подчеркнули, что решение о допуске российских спортсменов на международные турниры будет приниматься отдельно. На первенстве Европы, который пройдет в 2023 году, российские фигуристы сохранят полную квоту.

Раньше в каждом виде программы на ЧМ у России было по три заявки. Мировое первенство пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония). Чемпионат Европы состоится в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января.

В марте Международном союзе конькобежцев объявил, что запрещает российских спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой ISU. На фоне ограничений россияне в этом году не участвовали в первенстве мира и юниорском ЧМ.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ранее назвала решение ISU полным абсурдом. Она также напомнила об основном принципе честного спорта, который должен объединять всех спортсменов мира.